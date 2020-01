Bose va se passer de la moitié de ses magasins

La mesure est plutôt radicale. Le spécialiste de l’audio Bose, vient d’annoncer une réduction drastique de son nombre de magasins à travers le monde. Au total, ce sont 119 boutiques qui fermeront leurs portes dans les prochains mois. Cela correspond à près de la moitié des magasins Bose, le groupe en comptant environ 250. Seuls certains marchés sont toutefois touchés par la mesure. La direction a décidé de se passer de tous ses points de vente en Europe, sur le continent américain ainsi qu’au Japon et en Australie. Bose compte en revanche toujours sur ses boutiques installées en Chine, aux Emirats ainsi qu’en Inde et en Corée du Sud.

Des centaines de licenciés

L’e-commerce sera d’ailleurs désormais privilégié. Via le site de la marque évidemment mais également grâce à d’autres revendeurs en ligne comme Amazon. Les produits de l’entreprise originaire du Massachusetts seront également toujours disponibles dans des magasins partenaires dont les Apple Store. "Auparavant, nos magasins offraient aux gens un moyen de découvrir, de tester et de nous parler des systèmes de divertissement, à base de CD et de DVD. À l’époque, c’était une idée radicale, mais nous nous sommes concentrés sur ce dont nos clients avaient besoin, et où ils en avaient besoin. Nous faisons la même chose maintenant", explique encore dans le communiqué Colette Burke, la vice-présidente global sales de Bose.