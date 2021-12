Bret Taylor, le génie créatif méconnu de la Silicon Valley

Salesforce sera désormais dirigé par un duo. L'actuel CEO partagera son poste avec Bret Taylor. L'informaticien de génie est notamment le créateur de Google Maps et du bouton like de Facebook.

Marc Benioff, le patron de Salesforce, s'est trouvé sa moitié. On ne parle pas ici de ses histoires de cœur mais bien de business. Ce mercredi, l'entreprise a annoncé la nomination de Bret Taylor au poste de co-CEO, en compagnie donc de l'extravagant Benioff. Avec ce nouveau poste, le quadragénaire complète son CV déjà bien chargé au sein de l'entreprise reine du CRM (customer relationship management). Ses débuts au sein de la société remontent à l'été 2016, au moment du rachat par Salesforce de son logiciel Quip. Après avoir géré son intégration durant un peu plus d'un an, Bret Taylor a poursuivi son ascension au sein de la direction, étant successivement chief product officer puis chief operating officer, tout en assurant la présidence du conseil d'administration. Du produit et de l'opérationnel donc.