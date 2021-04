Brian Kwon, le patron qui ne croit plus au smartphone...

À la tête de LG depuis un an, Brian Kwon renonce à produire des smartphones. Ses dernières tentatives, à base d'innovations insolites, n'auront pas suffi.

LG semblait pourtant bien parti au début des années 2010. En 2013, LG était même parvenu à se hisser à la troisième place des producteurs de smartphones, déjà bien loin toutefois du duo Samsung-Apple qui représentait déjà, à l'époque, environ la moitié de la production mondiale. L'arrivée de la concurrence chinoise, menée d'abord par Huawei et désormais renforcée par Oppo, Xiaomi ou encore Vivo, aura donné le coup de grâce aux téléphones intelligents du groupe.

CEO made in LG

La société sud-coréenne semble avoir tout tenté pour remonter la pente. L'opération survie était menée depuis janvier 2020 par Brian Kwon (Kwon Bong-Seok, en version originale). À 57 ans, le patron connaît la boîte comme sa poche. Brian Kwon est dans le groupe depuis qu'il a été fondé. Diplômé de l'université de Séoul, Brian Kwon a complété sa formation en Europe, à l'université finlandaise d'Aalto, avant de faire ses premiers pas dans le monde professionnel chez Goldstar, en 1987. Le nom de cette entreprise coréenne spécialisée dans l'électronique ne dit rien à personne, ou presque . LG lui doit pourtant la moitié de son nom, suite à sa fusion avec Lucky Chemical pour former le géant aux célèbres initiales.

Brian Kwon a enchaîné les postes à responsabilités, avec notamment un passage par LG Wales et le département Monitor de l'entreprise. Sa carrière prend une autre envergure en 2014. Il est alors nommé à la tête du département Home Entertainment Company. Sa nomination début 2020 comme CEO, annoncée en même temps qu'un large remaniement du comité de direction, devait notamment relancer le département téléphonie. Ce dernier ne parvenait plus à dégager de bénéfices depuis 23 trimestres consécutifs. La facture finale grimpait à plus de 4.5 milliards de dollars.