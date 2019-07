Broadcom tente de s'offrir Symantec

Le fabricant de semi-conducteurs Broadcom , qui cherche à se diversifier dans des activités plus rentables, est en discussions avancées pour racheter le spécialiste de la cybersécurité Symantec , ont dit des sources au fait des négociations. L'opération pourrait valoriser Symantec à plus de 15 milliards de dollars.

Symantec affichait une capitalisation boursière de 13,66 milliards de dollars (12,1 milliards d'euros) au cours de clôture mardi à la Bourse de New York, selon les données Refinitiv.

Le directeur général de Broadcom, Hock Tan, a développé son groupe à coups d'acquisitions et de rapprochements ambitieux. En tant que directeur général d'Avago, il a orchestré le rachat de Broadcom pour 37 milliards de dollars avant de regrouper les deux sociétés sous le même nom.

"Dans le secteur des semi-conducteurs, Broadcom a été précoce et a mené la vague de consolidation observée dans le secteur. Cependant, avec de nombreux actifs déjà en attente et des sociétés restantes se négociant à des valorisations élevées, les opportunités dans les semis sont beaucoup plus faibles aujourd'hui", explique Craig Hettenbach, analyste de Morgan Stanley.