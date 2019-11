Buy Way s'attaque aux crédits liés au commerce en ligne

Buy Way entend aujourd’hui se positionner comme une fintech. Elle vient de conclure des accords exclusifs avec La Redoute et MediaMarkt pour des crédits en ligne.

Aujourd’hui, les dirigeants de Buy Way estiment détenir quelque 80% du marché du financement retail. Contrairement à Cofidis, qui vend directement ses produits au consommateur, Buy Way fonctionne sur un modèle B2B . " Nous préférons travailler en partenariat exclusif avec un commerçant, c’est lui qui gère la relation avec le consommateur ", explique Ugo Setti, membre du board.

En dix ans, le spécialiste du crédit à la consommation a vu son secteur fortement évoluer. " Les mentalités ont changé ", selon Ugo Setti. D’une part, les clients sont devenus plus raisonnables et y réfléchissent à deux fois avant d’emprunter de l’argent; d’autre part, les boulons de la régulation se sont resserrés ces dernières années, avec des contraintes importantes à respecter pour le créancier.

Émergence des fintechs

Face à eux se dressent maintenant les fintechs, très réactives et innovantes, mais qui ne connaissent pas aussi bien le produit crédit. " Je pense que la plupart d’entre elles atteignent leurs limites en termes de régulation et de mise en conformité. Elles ont parfois aussi une mauvaise connaissance du risque ", estime Christophe Hamal.

À noter que Buy Way n’est plus actif sur le marché du crédit automobile. L’entreprise a quitté ce segment il y a cinq ans, en raison de marges très basses et de longues durées de contrat. Elle constate à l’inverse une croissance dans le secteur des cuisines, où elle travaille avec plusieurs fabricants de premier plan, et dans tout ce qui touche à la maison de manière plus générale (salle de bain, ameublement, panneaux solaires, etc.).