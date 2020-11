C'est officiel, la marque Honor n'appartient plus à Huawei

Huawei a confirmé, la semaine dernière, la vente de sa marque Honor à des actionnaires chinois. L’opération aurait permis de récolter plus de 15 milliards de dollars.

Le bruit courait depuis plusieurs semaines. Il a été confirmé la semaine dernière dans un court communiqué diffusé sur le site internet de Huawei. La marque Honor n’appartient plus au groupe chinois.

Positionné sur le marché plus bas de gamme que sa maison mère, Honor est désormais détenu par Zhixin New Information Technology Co, un consortium de quarante actionnaires chinois. L’actionnaire majoritaire devrait être Digital China avec 15% des parts.