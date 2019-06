Capgemini s'offre Altran pour 5 milliards d'euros

La fusion des deux groupes français devrait donner naissance à "un leader mondial" avec à la clé des synergies de coûts et un chiffre d'affaires gonflé.

Cette offre publique d'achat (OPA) amicale valorise Altran à 14 euros par action, soit une prime de 22% par rapport au prix de clôture du titre Altran vendredi. L'action Altran a clôturé lundi à 11,47 euros et le titre Capgemini à 103,70 euros.

"Créer un superchampion"

Cette fusion devrait donner naissance à "un leader mondial de la transformation digitale des entreprises industrielles et de technologie", assurent les deux groupes dans un communiqué commun.

"Ce rapprochement, cette OPA amicale, n'est pas un changement de stratégie pour nous. On l'a appuyé avec beaucoup d'enthousiasme et de passion. Cela crée un superchampion", s'est réjoui le PDG d'Altran Dominique Cerutti lors d'une conférence téléphonique.

"L'expertise de Capgemini et celle d'Altran sont parfaitement complémentaires et proposeront une combinaison unique sur le marché. Les entreprises sont très friandes d'innovation et nous allons accélérer grâce à notre nouvelle taille critique", a renchéri le patron de Capgemini Paul Hermelin.