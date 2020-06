Cardiatis vend son activité "cérébrale"

La société Cardiatis , qui fabrique et commercialise des stents afin de lutter contre les maladies cardio-vasculaires , s'est présentée devant le tribunal de l'entreprise de Namur afin de demander une prorogation du sursis de sa réorganisation judiciaire (PRJ).

"La situation évolue pour Cardiatis qui conçoit des stents brevetés et certifiés uniques au monde", a expliqué Nicholas Ouchinsky au moment d'entamer sa plaidoirie, avant de préciser que la société était confrontée à des difficultés financières pour avoir investi trop massivement en recherche et développements (R&D) et pas assez dans la commercialisation de ses produits.