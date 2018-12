"Ce clic a clairement mis mon entreprise en danger"

180.000 euros pour débloquer le système

"On me demandait 180.000 euros pour débloquer le système. Une somme que je n’avais de toute façon pas", explique le responsable. L’attaque tombe mal. "Je venais de récupérer un important contrat de gestion où il était question de remettre à jour deux années de comptabilité. Nous arrivions au bout lorsque l’attaque est survenue", explique Gregory.

"On me demandait 180.000 euros pour débloquer le système."

Les conséquences sont lourdes: six mois de travail perdu, quelques clients qui préfèrent quitter le navire, d’importants investissements pour un nouveau programme, deux semaines de chômage technique pour les équipes en l’attente d’une solution… "Ce clic a clairement mis en danger l’entreprise", lance le responsable. Depuis, l’entreprise s’est relevée et prend dorénavant très au sérieux sa sécurité. "Il y a désormais tous les jours des sauvegardes automatiques sur différents supports. Dans le pire des cas, on ne perd que quelques heures de travail." Une sécurité qui a toutefois un coût très important. L’entrepreneur estime y consacrer désormais entre 7 et 10% de son chiffre d’affaires.