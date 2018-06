Ces appels aux secours qui parasitent le système eCall, et inversement

Depuis le 31 mars, tous les nouveaux véhicules européens – voitures et fourgonnettes – doivent être équipés du système eCall. En cas d’accident, la voiture équipée envoie automatiquement un appel au 112, transférant aux services d’urgence un ensemble de données sur l’état du véhicule et sa localisation précise. Avec l’effet de réduire potentiellement de moitié le temps d’arrivée des ambulanciers, donc de sauver des vies.

Le principe est simple, mais l’atterrissage l’est moins, apprend L’Echo à bonnes sources. Des signaux d’alerte arrivent de France, où les constructeurs automobiles n’ont pas attendu le 1er avril pour tester le système. À l’été dernier déjà, une cinquantaine d’appels eCall fantômes par jour arrivaient dans les centres de traitement des appels d’urgence de l’Hexagone , et leur cause n’était pas clairement identifiée. Paris a alerté la Commission européenne du problème à plusieurs reprises.

Des secours muets

Lire plus

Le problème est réel mais il doit être relativisé, poursuit la même personne: "Si vous considérez 200 faux eCalls sur quatre mois pour l’ensemble de la France, cela représente entre un et deux faux eCall par jour pour l’ensemble du pays."

"Des tests de conformité ont été mis à jour pour assurer que les nouveaux combinés ne génèrent plus de faux eCalls."

Nous n’avons pas d’information sur l’existence ou non d’un problème hors de la France. En Belgique, on ne note pas de problème particulier. "Nous recevons seulement quelques appels eCall par semaine, il est trop tôt pour dire combien sont faux", indique-t-on à la Direction 112 du SPF Intérieur. Pour la Belgique, entre le 1er et le 19 avril, sur les trois centres 112 (Gand, Namur, Bruxelles), il y a eu… un appel eCall.