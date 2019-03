Ces licornes peu rentables qui entrent en Bourse

Les entreprises non cotées pesant plus d’un milliard de dollars se bousculent pour entrer en Bourse. En attendant de dégager des bénéfices.

Les licornes se bousculent pour entrer en Bourse. Ces sociétés non cotées valant plus d’un milliard de dollars devraient animer la cote à New York dans les prochains jours. Lyft est la première à faire son entrée. Uber devrait suivre, Slack aussi. Pinterest est la dernière société à avoir déposé son dossier auprès de la Securities and Exchange Commission, le gendarme des marchés américains.