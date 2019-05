Cette action belge s'est envolée de 60% en 6 mois, et ce n'est pas fini

C’est l’action belge qu’il fallait avoir en portefeuille depuis le début de l’année. Sans aucun doute la "star" actuelle de la Bourse de Bruxelles. Voyez vous-même: sur les six derniers mois, le titre Barco s’est envolé de 60% pour se négocier aujourd’hui autour de 157 euros. Et si l’on écoute les analystes, cette ascension n’a pas encore atteint les sommets enneigés.

Innovation

A partir de 2019, et au-delà, une croissance organique d’environ 5% ("mid-single-digit"), ou mieux, est envisageable pour le spécialiste de la technologie de l’image. En 2019, les principaux moteurs seront le retour de la croissance dans le segment du cinéma et des "control rooms". "Mais nous pensons que l’innovation soutiendra cette croissance malgré le caractère potentiellement cyclique de l’activité cinéma" avancent les analystes de Berenberg. Tout comme la mise en place d’une stratégie visant à monétiser ses relations avec les clients ("Software-as-a-Service").

Croissance des marges

Le groupe table sur des marges comprises entre 14 et 15% en 2020 et entre 14 et 17% pour 2022. Pour atteindre des marges au-delà de 17%, la direction devra se tourner vers des fusions et acquisitions, anticipent les analystes.