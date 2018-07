Charleroi se rêve en Silicon Valley du big data médical

Le big data s’insère partout. Son utilisation en santé ne sera bientôt plus une utopie futuriste. Institute of Analytics for Health , ou INAH pour les intimes, c’est le nom de ce projet avant-gardiste wallon annoncé ce jeudi par les ministres Jeholet et Greoli . Il fait partie du plan CATCH lancé en 2016 pour la croissance de l’emploi à Charleroi. C’est donc tout naturellement que la plateforme s’installera au Biopark carolo.

Améliorer l’efficacité des traitements

Prédire les patients à risque

Dans un second temps (c’est là qu’il faut accrocher la ceinture de la DeLorean), cette technologie permettra de détecter les patients à risque pour certaines maladies . "Cette médecine de données, c’est aussi de la prévention " , explique Bruno Schroder, président du CA du CETIC, l’organe chargé de la coordination entre les acteurs du projet. "Le système pourra également établir des corrélations pour tirer des conclusions et ouvrir de nouvelles pistes de recherche " , ajoute Philippe Olivier. Si l’idée fait rêver, il faut pourtant revenir au présent et s’armer de patience.

Pour l’heure, cette utilisation des données augmentera le succès des médicaments et en diminuera les coûts. OncoDNA, entreprise spécialisée dans la caractérisation du cancer, participe au processus pilote du projet. Son président Jean Stephenne affirme que cette technologie augmentera considérablement les chances de survie du patient. "L’efficacité du traitement aujourd’hui est de 20 à 25%, c’est très bas, tandis qu’il peut coûter entre 50 et 100.000 euros par an. Si on devient plus précis sur le fonctionnement des médicaments, on améliorera leur succès et on baissera les prix." L’intelligence artificielle permettra aussi des diminuer le coût d’acquisition des patients pour les start-ups développant de nouveaux traitements.