Cikisi finalise une nouvelle levée de fonds

L'opération de levée de fonds était prévue au printemps 2020. Les actionnaires de Cikisi l'ont finalement postposée pour les raisons que l'on sait. La société spécialisée dans la veille et la recherche d'informations stratégiques et économiques a donc mis ses ambitions en mode pause, le temps de sortir de la crise sanitaire.

Si en 2020, les actionnaires actuels ont assuré le financement nécessaire, ils finalisent actuellement la levée de fonds prévue il y a un an. À hauteur d'un million d'euros, apportés par Sambrinvest d'une part et un fonds privé wallon d'autre part . L'accord sera signé dans les prochains jours.

Cikisi développe un moteur de recherche sophistiqué, couplé à de l'intelligence artificielle pour effectuer des recherches pointues d'informations économiques et financières. Outre un moteur de recherche ponctuel actif, Cikisi propose également un système de veille et une solution d'exploration plus large.