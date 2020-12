Classified Cycling passe déjà sur le grand braquet

Et pour son entrée dans le capital, l’investisseur d’outre-Manche ne mouline pas. Ce dernier a décidé d’investir directement 5 millions d’euros dans la jeune pousse flamande. "Dès notre lancement, nous avons eu énormément de demandes. Des particuliers voulaient investir, mais aussi beaucoup de professionnels", confirme Mathias Plouvier, le cofondateur de Classified Cycling. Ce sera donc finalement le fonds britannique. L’investisseur est seul à mener l’opération, diluant ainsi les autres actionnaires. Parmi eux, se trouve notamment un certain Tom Boonen. Le multiple champion belge a investi dès les premiers coups de pédale de l’entreprise.

À l’assaut des particuliers

Lancée entre les deux confinements, Classified Cycling espère vendre plusieurs milliers de ses moyeux dès l’année prochaine. L’entreprise a évidemment largement profité de l’engouement pour le deux-roues durant la pandémie. "L’effet a été positif et négatif. D’un côté, nous souhaitons profiter de l’engouement et proposer une offre au moment où les Shimano et autres fournisseurs de dérailleurs ne parviennent plus à suivre. Mais de l’autre côté, face à la crise, les marques de vélo se sont uniquement concentrées sur les ventes et n’avaient pas le temps pour des projets R&D. Dans un contexte normal, nous aurions déjà pu annoncer les accords conclus avec d’autres marques depuis l’été. Cela nous a donc poussés à proposer aussi l’offre BtoC ce qui nous permet de diversifier notre réseau de vente", conclut le responsable.