Comment Amazon a rejoint le club des 1.000 milliards de dollars

Microsoft à 1.000 milliards de dollars?

Parmi les autres valeurs américaines à pouvoir prétendre entrer dans le club des 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, Microsoft se trouve en bonne position. Avec une valeur boursière de 832 milliards de dollars, il ne manque plus qu’au titre de prendre 16% pour rejoindre Apple et Amazon dans ce club.

Microsoft a dépassé Alphabet dans le classement des plus grandes capitalisations boursières, mais le titre ne progresse pas aussi rapidement qu’Amazon depuis le début de l’année, avec un gain de plus de 28% contre plus de 70% pour Amazon. Alphabet avance seulement de 13% sur la même période. Microsoft et Alphabet ont connu une évolution plus mitigée depuis janvier alors que les deux titres ont été affectés par les craintes des investisseurs mondiaux sur les problèmes des marchés émergents et la situation en Italie.

Alphabet n’est plus très loin non plus du seuil de 1.000 milliards de dollars. Il faudrait une progression de 17% du titre pour que la société touche ce niveau historique. Après Alphabet, les autres plus grandes capitalisations boursières sont moins bien placées. Il faudrait 92% de progression à Berkshire Hathaway et 97% pour Facebook pour rejoindre ce club très fermé. Vu les déboires du réseau social, cela paraît mal engagé.