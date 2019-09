Comment Apple peut-il relancer un iPhone en déclin?

Car le premier smartphone de l'histoire a perdu de sa superbe. La concurrence asiatique est féroce sur ce marché très prisé. Et Apple est à la peine. L'iPhone s'est classé à la 4e position des ventes mondiales de smartphones au deuxième trimestre 2019, derrière Samsung (23% de parts de marché) et les Chinois Huawei (18%) et Oppo (11%). Apple a vu les recettes de ses smartphones plonger de presque 12% en un an sur la période avril-juin 2019, à 53,8 milliards de dollars.

Trois nouveaux modèles d'iPhone?

L'appareil en lui-même pourrait évoluer au niveau de l'appareil photo notamment. Les spéculations vont également bon train concernant un écran plus résistant et un processeur plus rapide. Trois nouveaux modèles, certains estampillés "pro", et un successeur de l'iPhone XR, plus abordable que les smartphones haut de gamme dont les prix avoisinent les 1.000 euros, pourraient également être dévoilés, parient les experts.