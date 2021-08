Comment faire face aux challenges digitaux ?

Pas tout à fait sorti de la crise, mais plus non plus complètement dans l’oeil du cyclone de la pandémie, les entreprises ont déjà l’esprit rivé sur l’avenir. Avec son lot de craintes, mais aussi avec une dose d’optimisme.

Depuis de nombreux mois, les déclarations sur l’évolution des habitudes digitales vont bons trains et poussent les entreprises à faire évoluer leur communication, mais aussi leur business modèle.

Outre les supputations et autres effets d’annonces, il y a quelques mois déjà McKinsey faisait état d’un bond de plus de trois ans dans les habitudes digitales des utilisateurs en Europe, et de plus de sept ans pour les entreprises[1].

Mais qu’en est-il aujourd’hui face à cette reprise qui s’annonce comme l’un des plus gros challenges de ces dernières années pour les entreprises. Une nouvelle étude de McKinsey datant d’il y a quelques semaines seulement, fais un constat plutôt alarmant. En effet, seuls 11% des entreprises estiment que leur business modèle actuel pourra leur permettre d’être viables ces prochaines années face à la digitalisation[2].

Cette situation a poussé les entreprises déjà très innovantes à encore faire évoluer leurs business modèles et leurs dispositifs digitaux, en laissant derrière elles une grande majorité du marché. En effet, cette accélération, à l’image d’une attaque en plein col, a creusé encore plus l’écart avec les poursuivants qui tentaient vainement de rattraper la queue du peloton.

Les entreprises qui avaient réussi à rattraper leur retard, au bout d’un sprint éprouvant, doivent à nouveau faire face à une nouvelle échappée sans précédent. En effet, au travers de son étude annuelle, McKinsey a identifié que les bonnes pratiques en 2018 sont aujourd’hui considérées comme obsolètes et l’apanage de sociétés dites « à la traine » au niveau digital. De quoi décourager les plus téméraires des CEO et CMO. Comment faire face à cette accélération en plus de tous les enjeux auxquels doivent faire face les entreprises ?

Approches diverses

Plusieurs approches sont explorées, certaines sociétés décident d’engager des profils digitaux internes, nous voyions donc exploser les offres d’emplois avec des compétences digitales auprès des annonceurs. Plus 5000 sont même disponibles sur un réseau comme Linkedin[3]. Mais cette approche présente plusieurs problèmes: le manque de profils digitaux actuels, la difficulté d’évaluer les compétences des profils qui se présentent ou encore la difficulté de définir les compétences nécessaires en interne.

D’autres font appel à des agences digitales pour les soutenir dans cette évolution, mais elles-mêmes doivent faire face à cette accélération des besoins et des compétences. Les questions et demandes issues des entreprises moins matures ont radicalement changé en quelques mois. Il y a encore peu, beaucoup de discussions tournaient autour de campagnes digitales, leurs performances ou encore leurs présences sur les réseaux sociaux.

Aujourd’hui, et depuis quelques mois, les questions portent sur la création d’un business modèle digital solide, de l’exploitation des données clients ou encore du développement de la stratégie e-commerce. Ce qui implique donc une évolution dans les compétences des agences elles-mêmes. La où les équipes étaient constituées de créatifs digitaux, de professionnels en expérience utilisateur, ou d’experts média. Aujourd’hui les agences vont devoir se plonger plus en profondeur dans le business de leurs clients, afin d’en comprendre les tenants et les aboutissants.

Nouvelles responsabilités

Avec de nouvelles responsabilités à clef pour ces agences. En effet, la mise en place d’un nouveau canal de vente ou le développement de « product as a service » demande aux entreprises de prendre des risques financiers. Et si son partenaire agence n’arrive pas à craquer le modèle et définir une approche seine et viable, ce sont des emplois qui seront menacés.