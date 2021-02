Comment les Techfins sont occupées à éclipser les Fintechs

Si les grandes banques belges ne parviennent pas à devenir rapidement maîtres des opérations de paiement en ligne, elles risquent d'être supplantées par les services financiers des Techfins.



Pour le banquier de chez nous, les opérations de paiement classiques sont le parent pauvre. En revanche, les paiements en ligne constituent aujourd’hui un service financier qui a réellement la cote. C’est un excellent exemple de la façon dont les Techfins – les services financiers des entreprises technologiques – éclipsent complètement les Fintechs – visant à améliorer la technologie pour les services bancaires existants.

Autrefois, les opérations de paiement représentaient une activité typique qui se déroulait en coulisses, loin du contact direct avec les clients. En tant que banque, vous ne pouviez pas les utiliser pour vous démarquer de la concurrence, la technologie était extrêmement coûteuse et il n’y avait pas grand-chose à en tirer.

Les grandes banques belges ont donc fusionné leurs opérations de paiement en une seule et même grande société, Bancontact/Mister Cash. Celle-ci a ensuite été rebaptisée Banksys et, au tournant du siècle, elle a propulsé notre pays au premier rang mondial en matière d’opérations de paiement.

Lorsque mon beau-frère s’est installé en Allemagne pour y diriger l’entreprise familiale et que mon fils est parti étudier en Grande-Bretagne, ils ont tous deux été surpris de constater que payer à l’étranger était beaucoup plus complexe et plus onéreux. Par exemple, la carte de débit belge de mon fils ne fonctionnait pas dans certains magasins de Londres parce qu’ils étaient apparemment connectés à un autre réseau. À l’époque, une grande banque belge refusait même d’effectuer des paiements vers la Suisse pour ses clients privés en raison des coûts de transaction élevés.

Pendant ce temps, à l’autre bout du monde...

Pendant ce temps, à l’autre bout du monde, Elon Musk et ses amis fondaient la société PayPal fin du siècle dernier. En fait, il ne s’agissait de rien de plus qu’une plate-forme de paiement pour l’Internet. Quatre ans plus tard, PayPal était racheté par eBay, le site d’enchères en ligne, pour la rondelette somme de 1,5 milliard de dollars. Les ventes et les paiements en ligne sont des jumeaux siamois. L’essor du commerce électronique a fait renaître de ses cendres la version 2.0 des opérations de paiement. Quantité de nouvelles plates-formes de paiement Techfin ont ensuite vu le jour.

En 2006, l’année où les banques belges revendaient leur Banksys à l’entreprise technologique française Atos, quelques Néerlandais ont lancé la plate-forme de paiement Adyen. L’an dernier, celle-ci a traité des paiements pour 180 milliards d’euros, y compris pour Netflix et McDonalds, et a réalisé un chiffre d’affaires de 497 millions d’euros et un bénéfice de 279 millions d’euros.

En 2007, à l’âge de 18 ans, le Néerlandais Adriaan Mol créait la société de paiement Mollie. La société a été évaluée à 1 milliard d’euros l’année dernière. Et même avant que l’on ne parle d’Uber, les taxis aux États-Unis cliquaient sur un petit pavé carré sur leur téléphone portable et les clients pouvaient ainsi payer à l’aide de leur carte de crédit. La société de paiement qui se cachait derrière était la société Square, qui portait bien son nom. Aujourd’hui, une entreprise qui enregistre un chiffre d’affaires de 3,7 milliards de dollars et un bénéfice de 375 millions de dollars.

Un autre exemple est Stripe, une plate-forme de paiement fondée en 2010 à San Francisco. L’année dernière, Stripe a procédé à une nouvelle ronde d’investissement d’une valeur de 35 milliards d’euros. Entre-temps, Apple lançait son propre Apple Pay. Amazon a également lancé Amazon Payments et Google possède son Google Wallet.

Citons également le groupe Ant, la plate-forme de paiement d’Alibaba. Toutes ces évolutions ont démontré qu’il n’y a que quelques petites étapes à franchir pour proposer des comptes, puis des crédits, aux clients qui paient leurs achats en ligne par le biais d’une plate-forme.

L'histoire cynique de Kodak

À l’instar des constructeurs automobiles allemands qui n’ont pas développé la voiture électrique, il est frappant de constater que les banques ne sont pas à l’origine de la plus grande innovation des 10 dernières années dans le domaine des services financiers. Cela est d’autant plus douloureux pour la Belgique qui, pendant longtemps, a été à la pointe des paiements électroniques. Les grandes banques belges proposent désormais à contrecœur des paiements en ligne via Google Pay et Apple Pay.

Nous connaissons tous l’histoire cynique de Kodak, qui a inventé la photographie numérique mais ne l’a jamais commercialisée jusqu’à ce que la société périclite. Si les grandes banques belges ne parviennent pas à devenir rapidement les maîtres des opérations de paiement en ligne, elles risquent d'être supplantées par les services financiers des sociétés Techfin.

Au début de l’année, Ana Botín, présidente exécutive du groupe Santander, a plaidé avec ferveur pour que les banques et les grandes entreprises technologiques soient sur un pied d’égalité, notamment dans les domaines de la réglementation des capitaux et des données. Ce serait déjà un pas dans la bonne direction. Toutefois, ce n’est pas une garantie de succès.