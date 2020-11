Comment réussir ses visioconférences

En visioconférence, la gestuelle est très importante: elle doit être réservée, mais la plus expressive possible, pour renforcer les messages.

Avec le télétravail, les visioconférences remplacent les réunions en présentiel. Un format qui a ses contraintes. Pour l’utiliser au mieux, voici des règles simples à suivre.

"On a tous vu des séquences amusantes sur les réseaux sociaux où des participants à des téléconférences oubliaient de couper leur caméra lorsqu’ils quittaient une rencontre virtuelle. Cela a parfois donné des situations amusantes, cocasses, voire embarrassantes", pointe le psychologue Jean-Luc Megali, invité récemment par WBI (Wallonie-Bruxelles International) et l’Awex (Agence wallonne à l’exportation) pour aider divers représentants d’entreprises wallonnes soucieuses de participer virtuellement à une conférence internationale centrée sur les biotechnologies. Mais au-delà de l'anecdote, quelques règles simples permettent de mieux maîtriser cet outil.

D’égal à égal

"Pour bien utiliser la visioconférence, il faut pouvoir donner une bonne image de soi, de son entreprise, comme c’est le cas en présentiel", rappelle Stéphanie Demoulin, professeure de psychologie sociale spécialisée en négociations à l’UCLouvain.

"Si l'on n'utilise pas des fonctionnalités comme le partage d'écrans, de documents, de PowerPoint, le simple téléphone est peut-être plus indiqué." Jean-Luc Megali Psychologue

Autre clé: maîtriser l’outil. "Il faut aussi s’assurer que son interlocuteur est également à l’aise avec celui-ci. Si je veux établir de bonnes relations avec cette personne, nous devons traiter d’égal à égal. Elle doit donc aussi être à l’aise avec l’outil et ses fonctionnalités: partage d’écrans, de documents, de PowerPoint… Si on n’utilise pas ces possibilités, il vaut peut-être mieux passer par un autre mode de communication, comme le simple téléphone", recommande Jean-Luc Megali.

130 à 160 mots à la minute En face à face, notre débit de parole est de l'ordre de 130 à 160 mots à la minute. Au téléphone comme en visioconférence, mieux vaut le réduire d'un tiers si on veut être bien compris.

Sur les aspects purement cognitifs, il rappelle quelques règles de base. L’articulation phonétique est importante, le débit verbal également. "Face à un interlocuteur, notre débit de parole est de l’ordre de 130 à 160 mots à la minute. Au téléphone comme en visioconférence, mieux vaut le réduire d’un tiers si on veut être bien compris."

Les mêmes règles que celles recommandées pour une réunion en présentiel s’appliquent également: distribution de la parole, animation, etc. "Et il faut aussi faire attention à la hauteur des yeux par rapport à son interlocuteur", précise le psychologue. "C’est une question de rapport d’égalité. Cela va favoriser la bonne relation."

Pas de masque devant son écran

"Les études récentes montrent que l’on n’observe actuellement plus réellement de différence entre une négociation en présentiel et une négociation virtuelle", souligne de son côté Stéphanie Demoulin. "La négociation virtuelle prend moins de temps parce que l’on peut échanger des documents, des pièces et qu’il y a davantage de communication en visioconférence que par téléphone, par exemple", pointe la scientifique de l’UCLouvain. "Comme lors de réunions en face à face, les participants doivent aussi apprendre à se présenter", rappelle-t-elle encore.

"Lors de rencontres par écrans interposés, un des grands avantages dans le contexte actuel, c’est que le port du masque n’est pas obligatoire", reprend Jean-Luc Megali, qui insiste sur l’importance du non verbal et de la gestuelle: elle doit être réservée, mais la plus expressive possible, pour renforcer les messages.

"Soignons les premiers gestes, les premiers mots. C’est là que les choses se jouent. Notre interlocuteur se forge une opinion de nous dont il lui sera ensuite difficile de sortir", souligne Jean-Luc Megali. "On arrive ensuite très vite dans ce qui est connu comme le phénomène de dissonance cognitive de Festinger, du nom d’un psychologue américain. La première impression, lors d’un entretien, est fondamentale. Dans le cas d’un recrutement, c’est à ce moment-là qu’on est engagé ou pas. La suite de l’entretien ne sert qu'à confirmer cette impression initiale. En visioconférence, c’est la même chose."

Surveiller la température émotionnelle

"Pour mettre toutes les chances de son côté dans ce genre de rencontres virtuelles, il faut aussi observer son interlocuteur, comprendre comment il réagit", souligne le psychologue. Pourquoi ne pas avoir recours à une technologie wallonne dans ce cadre? Une start-up de Nivelles, MoodMe, travaille actuellement à la mise au point d’un logiciel d’analyse de visage et d’identification des émotions en temps réel. "Depuis l’an dernier, grâce à un algorithme nourri à l’intelligence artificielle, nous proposons cette application qui tourne en background d’une visioconférence", explique Chandra De Keyzer, le patron de MoodMe. Elle aide à déterminer si les messages envoyés vers ses interlocuteurs passent bien, si le groupe est engagé. Cela permet de prendre la température de l’état émotionnel des personnes auxquelles on s’adresse, et le cas échéant d’adapter son discours.

Une start-up de Nivelles, MoodMe, travaille à la mise au point d'un logiciel d'analyse de visage et d'identification des émotions en temps réel.

Gare à la fatigue cognitive et aux erreurs de jugement

"La communication virtuelle est une démarche plus coûteuse d’un point de vue cognitif que les négociations en face à face. Il y a donc un risque de fatigue plus important chez les négociateurs. C’est une dimension de la visioconférence à ne pas prendre à la légère", conseille Stéphanie Demoulin.

"Cette fatigue cognitive implique toute une série de risques. Notamment l’utilisation plus rapide d’heuristiques de jugement, de raccourcis de pensées." On risque, par exemple, d’utiliser plus rapidement des stéréotypes pour juger le comportement d’un interlocuteur. "On peut ainsi s’énerver du sale caractère d’une personne, alors qu’en réalité on est simplement contrarié par une proposition qui ne nous convient pas et qui ne concerne en rien la personnalité de l’interlocuteur", détaille la professeure de l’UCLouvain. "Le risque est particulièrement grand lorsqu’on est au cœur d’une négociation très complexe, lorsque plusieurs personnes négocient pendant longtemps."

Démultiplier les lignes de communication multiplie aussi les informations que nous avons à traiter. "Cela est positif, mais cela augmente aussi la fatigue cognitive et le risque de commettre des erreurs de jugement", avertit Stéphanie Demoulin.

La scientifique constate toutefois une évolution positive en ce qui concerne les négociations à distance. "Il y a 15 ans, elles étaient beaucoup plus agressives et moins coopératives qu’actuellement. Elles étaient aussi moins fructueuses", dit-elle, avant de conclure: "Aujourd’hui, avec tous les médias disponibles, la communication est devenue plus riche et plus intéressante. Pourquoi dès lors s’en priver, si on connaît et maîtrise ses codes?"