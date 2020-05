Communithings réfléchit déjà au stationnement post-Covid

Lancée en 2014, la start-up planche depuis ses débuts sur des solutions visant à optimiser le stationnement en ville. Ses capteurs et caméras intelligents, déjà présents dans douze villes en Belgique, permettent aux utilisateurs d’être guidés rapidement à une place et de payer par smartphone . Le système facilite aussi le travail des contrôleurs. "Avec nos différents systèmes, nous pouvons donc déjà nous passer des horodateurs", assure le patron.

Scanner les plaques

Le parcmètre reste toutefois encore largement plébiscité par le public. L’entreprise a donc élargi son service afin de proposer en parallèle une solution permettant de se passer de ses capteurs et autres caméras, tout en évitant l'utilisation du désormais redouté parcmètre. "L’idée est de proposer un stationnement libre durant deux heures. Une fois le délai dépassé, l’utilisateur à la possibilité de payer via notre app", explique le responsable qui a aussi pensé aux contrôleurs. "On a mis en place un système de scan des plaques de voitures via l’appareil photo de leur smartphone. Il suffit de photographier les plaques de chaque véhicule. Les données sont ensuite enregistrées dans notre système. Sur base de l’heure de la prise de photo et sa localisation, l’appli oriente le contrôleur au mieux dans son parcours de contrôle", explique Etay Oten.