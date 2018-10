Concurrent d'EVS, le Canadien Evertz monte dans son capital

EVS a annoncé que le Canadien Evertz, un de ses concurrents, avait dépassé le seuil des 3% des droits de vote de la société. En contre-feu, la société accélère un programme de rachat d’actions propres. Elle publie aussi son chiffre d'affaires préliminaire et l'état de son carnet de commandes.

L’annonce n’est pas anecdotique. Evertz est un concurrent d’EVS dans le marché des serveurs et dans le système d’assistance vidéo à l’arbitrage, le fameux VAR. Il est d’ailleurs fournisseur de la Pro League qui regroupe les 24 clubs de football professionnels belges, ceci alors qu’EVS a développé son propre outil de VAR, Xeebra, adopté par la Liga espagnole. De quoi alimenter les spéculations sur le futur d’EVS dont le cours de Bourse a chuté récemment et, donc, sur une possible montée en puissance du groupe canadien dans le capital d’EVS, voire davantage.