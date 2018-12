Coup de boost numérique pour les entreprises wallonnes

Pour les y aider, le gouvernement wallon vient de débloquer une subvention d’un peu plus de 4 millions d’euros afin de développer deux démonstrateurs 4.0 . Le premier sera dédié au secteur de la construction. " Il aura pour mission de sensibiliser les entreprises en mettant en lumière le potentiel des technologies digitales afin d’améliorer leur productivité, leur profitabilité et la qualité de leurs produits, ainsi que de relier ces technologies aux besoins en formation ", explique Pierre-Yves Jeholet (MR), le ministre en charge de l’Économie .

Le deuxième démonstrateur est, lui, exclusivement destiné au monde de l’Industrie 4.0 et en particulier aux PME. À côté de la sensibilisation et de l’accompagnement dans l’ère du digital, l’outil doit permettre aux entreprises de réaliser des tests technologiques sur banc d’essai, d’acquérir de nouvelles compétences ou encore de faciliter et accélérer l’implémentation en entreprise..