Covid ou pas, les Gafa performent au-delà des attentes

Alors que Facebook, Amazon, Twitter et Apple annonçaient eux aussi leurs résultats pour le troisième trimestre ce jeudi soir, c'était surtout du côté du premier des Gafa, Google , que les regards étaient rivés .

Et pour cause, les derniers jours ont été pour le moins éprouvants pour l'entreprise avec, tout d'abord, l' ouverture d'un procès par la justice américaine lui reprochant sa position dominante dans ce qui a fait sa gloire: les moteurs de recherche. En cause? Un deal qui permet à l'entreprise de Mountainview de voir ses services proposés en priorité sur l'ensemble des iPhone de la firme à la pomme en l'échange d'une rétribution d'environ 11 milliards de dollars.

À cela, s'ajoutait mercredi, à six jours de l'élection présidentielle, l'audition par le Congrès américain de son CEO, Sundar Pichai, aux côtés des patrons des réseaux sociaux Twitter (Jack Dorsey) et Facebook (Mark Zuckerberg) quant à leurs efforts en matière de modération des contenus qui circulent sur leur plateforme respective. Les sénateurs s'en sont donné à cœur joie, qualifiant le trio de "plus grande menace à la liberté d'expression et la tenue d'élections libres et justes", a par exemple asséné le républicain Ted Cruz.