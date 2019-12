Cowboy lance un crowdfunding avec déjà 1 million au compteur

Le financement participatif a le vent en poupe. Cowboy lance le sien avec déjà 1 million d'euros au compteur et espère convaincre au-delà de sa communauté pour soutenir ses ambitions.

La jeune pousse ne fait pas les choses à moitié puisqu’elle s’est assurée d’un départ en fanfare avec des investissements de la part d’Index Ventures et de Hardware Club à hauteur d’un million d’euros , et ce, avant l’ouverture au public de la cagnotte.

À partir du 12 décembre, ses clients, membres de la communauté Cowboy et le grand public pourront investir dans la start-up et devenir actionnaires de l’entreprise, qui compte tripler ses ventes en 2020. Dans un premier temps, Cowboy ouvrira la participation aux 45.000 membres de sa communauté, avant d’inviter le grand public à acheter des actions avec un montant minimum d’investissement de 20€.

Une année record

Jusqu’ici, la start-up bruxelloise avait récolté 13,2 millions d’euros auprès d’investisseurs internationaux (dont Index Ventures, Tiger Global et Hardware Club) pour lancer son modèle 'Series A' à l’automne 2018 avant de rapidement vendre la totalité de son stock de vélos en Belgique l’année dernière. Tout récemment, elle s’est implantée en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Autriche, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie. L’entreprise espère réaliser une année record, elle aurait déjà vendu plus de 5000 vélos en 2019, quadruplant ainsi son chiffre d’affaires par rapport à 2018.