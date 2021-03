Créer un label énergétique pour l'intelligence artificielle

Afin de pouvoir évaluer correctement l'empreinte totale de l'IA, nous devons prendre en compte l'ensemble du cycle de vie. La première phase est celle de l’apprentissage : la formation d'un modèle d’IA exige l’utilisation d’ensembles de données de plus en plus volumineux. La formation d'un modèle d’IA de traitement du langage produit des émissions de CO₂ équivalentes à celles de cinq voitures pendant toute leur durée de vie - y compris la construction.

Après la formation, le modèle d'IA est prêt à être confronté au monde réel : il peut rechercher des modèles dans de nouvelles données. Ce processus, appelé "inférence", consomme encore plus d'énergie. Contrairement à la phase d'apprentissage, l'inférence n'est pas une activité ponctuelle. Par exemple, à chaque fois que vous posez une question à un assistant vocal, un certain nombre de grammes de CO₂ est libéré. À partir d'environ un million d’inférences, l'impact est plus important que celui de la phase d'apprentissage.