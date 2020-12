Cyberpunk 2077 a atterri sur la planète du gaming

Huit ans de travail

Cela fait deux ans que les joueurs peuvent voir des images et trailers du jeu. Le développeur polonais a mis la barre très haut en utilisant un graphisme hyperréaliste et un nouveau monde unique à découvrir. Pas étonnant quand on sait que CD Projekt a consacré 328 millions de dollars pour son développement et sa promotion. Le tout aura duré huit ans. L'entreprise polonaise a utilisé les grands moyens pour annoncer sa sortie via une campagne de publicité digne des plus grands films d'Hollywood.