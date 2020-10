D’ici 2022, le secteur technologique perdra 12.000 emplois

Sans surprise, l’analyse conjoncturelle semestrielle de la fédération technologique Agoria n’est guère réjouissante. Au cours des six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du secteur a diminué de 6,5% et les exportations de 15%. Pendant le confinement du printemps, le recul du chiffre d’affaires a même été de -13,5% et les exportations de -28% par rapport à la même période en 2019.