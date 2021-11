"Dans le métavers, nous pouvons sonder les limites de notre imagination"

Vivrons-nous tous dans le métavers dans un avenir proche? Y évoluons-nous déjà? Ce nouvel environnement est sur toutes les lèvres dans le monde de la tech et Facebook – désolé, Meta – y voit même la clé de la pérennité de son entreprise. Que nous réserve exactement cette confluence de l’univers digital et du monde réel ? "Une fête de Noël dans le métavers est inscrite dans les étoiles."

Dans votre Cadillac complètement aménagée à votre goût, votre avatar unique se rend au concert virtuel du rappeur SnoopDogg, avec un ticket d'entrée NFT – un des cent premiers du genre, ce qui en fait un objet de collection absolu. Vous y sympathisez avec de parfaits inconnus, échangez sur vos centres d'intérêt et filez ensuite à une cyberexpo d'art digital, avant de vous détendre dans un parc d'attractions où vous attendent des montagnes russes virtuelles. Puis vous concluez votre journée de tous les plaisirs devant un verre virtuel dans un café.

Vivre une telle expérience devrait être possible, bientôt, dans The Sandbox, un monde en ligne que les utilisateurs créent eux-mêmes, de toutes pièces. Ainsi, ils peuvent y acheter des lopins de terre, y construire une maison ou amasser et négocier d'autres biens et vivre toutes sortes d'aventures. Sébastien Borget, cofondateur et directeur opérationnel, le définit comme suit: "Nous sommes un univers digital parallèle où les utilisateurs peuvent participer, à travers des avatars en 3D, à des expériences plus sociales, connectées et immersives."

Propriétés virtuelles, entreprise bien réelle

The Sandbox ("le bac à sable") a été subdivisé en 166.464 parcelles, dont 65% ont déjà été vendues à plus de 13.500 propriétaires. La valeur totale de tous ces terrains à bâtir dépasse un milliard de dollars, précise Sébastien Borget. The Sandbox est entièrement basé sur la blockchain. Autrement dit, les propriétés digitales sont enregistrées comme des NFT (jetons non fongibles), ce qui les met à l'abri de toute contestation. Les transactions se fondent sur la propre cryptomonnaie du jeu, le SAND, dont la valeur de marché totale vient de dépasser les 2,5 milliards de dollars.

L'entreprise qui le chapeaute est loin d'être bâtie sur du sable. Elle vient encore de lever, la semaine dernière, 93 millions de dollars de capital à risque, et a conclu des partenariats avec plus de 150 marques et célébrités qui y évoluent également, dont Atari, les Schtroumpfs, et donc SnoopDogg. Ce dernier construit dans The Sandbox une réplique digitale de son manoir, où il organisera des fêtes privées – "from da streets to da sandbox". En ne traînant pas, on peut encore y construire un pied-à-terre et devenir ainsi le voisin virtuel de la superstar.

Le métavers nous entraîne en réalité vers une fusion toujours plus intime du monde réel et de l'univers numérique, jusqu'au point où on ne pourra plus les distinguer.

Pour qui n'y joue pas, The Sandbox peut paraître banal. En réalité, il annonce, avec d'autres, "the next big thing" dans le monde de la tech: le métavers. Ce véritable univers en formation est l'avenir de notre expérience digitale, mais aussi de l'internet dans son ensemble, parce qu'il ne se résumera pas, tant s'en faut, à mener une existence dans un environnement virtuel. Le métavers nous entraîne en réalité vers une fusion toujours plus intime du monde réel et de l'univers numérique, jusqu'au point où on ne pourra plus les distinguer.

Le terme "métavers" ne date pas d'hier. Mais la crise sanitaire qui a poussé les gens à chercher dans le virtuel des échappatoires aux confinements, l'a sorti du vocabulaire des initiés pour le propulser au-devant de la scène technologique grand public. Avec, en tête d'affiche, le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg, qui a dévoilé le mois dernier comment il comptait inscrire son entreprise dans cette vision futuriste.

Mark Zuckerberg nous voit tout simplement nous diriger vers un "internet incarné", où nous ne regarderions plus simplement un écran, mais où nous y vivrions.

Un "internet incarné"

Mark Zuckerberg nous voit tout simplement nous diriger vers un "internet incarné", où nous ne regarderions plus simplement un écran, mais où nous y vivrions. Internet passerait ainsi de la 2D à la 3D. Au lieu de dérouler sans cesse les pages, nous nous y promènerions. L'impression de présence est cruciale à cet égard: la technologie doit permettre à différentes personnes, se trouvant aux quatre coins du monde, de se repérer mutuellement dans un espace virtuel et de partager des expériences, comme la pratique d'un sport ou d'une danse. "Vous vous sentirez en communauté dans cet autre monde, pas simplement devant votre ordinateur."

2014 Facebook mise à fond sur la réalité virtuelle (VR), pour laquelle il possède déjà le savoir-faire après son rachat d'Oculus en 2014

Pour en arriver là, Facebook mise à fond sur la réalité virtuelle (VR), pour laquelle il possède déjà le savoir-faire après son rachat d'Oculus en 2014. Et pour mettre tout cela en musique, l'entreprise chapeautant Facebook, Instagram et WhatsApp s'appelle désormais Meta.

Détourner l'attention

L'annonce de Zuckerberg s'apparente cependant beaucoup à une communication marketing destinée à détourner l'attention des multiples scandales dont on l'accuse. Depuis que la lanceuse d'alertes, Frances Haugen, a dénoncé la manière dont Facebook fait primer systématiquement ses intérêts financiers sur l'éthique dans sa gestion des réseaux sociaux, l'entreprise est plus que jamais sur la défensive. La question de la scission de Meta, pour cause de gigantisme, est même désormais inscrite à l'agenda politique.

Il n'en reste pas moins que Meta joint le geste à sa parole techno-utopiste: pour jouer un plus grand rôle encore dans la vie des utilisateurs, il engage des milliers de personnes, investit des milliards de dollars dans la transition et multiplie les expériences avec son Horizon, son environnement VR.

Teams, version avatars

Quelques jours à peine après le discours de Zuckerberg, Satya Nadella de Microsoft annonçait lui aussi des plans "métaversaux". Ainsi, les quelque 250 millions d'utilisateurs du service vidéo Teams pourront bientôt se réunir, à travers leurs avatars, dans des salles virtuelles. Une manière, selon Microsoft, de tester notre souhait de nous voir évoluer sous une version "cartoon". Voyez-le comme une première étape vers ce métavers où nous nous réunirons à distance dans une salle virtuelle, sorte de jumeau digital du vrai lieu de travail et participerons à une présentation PowerPoint donnée par nos collègues en 3D.

Le concept "Metaverse" a été dénommé pour la première fois dans "Snow Crash", un roman de 1992 de l’écrivain de science-fiction, Neal Stephenson.

En réalité, métavers est un concept malléable: sa signification varie d'une personne à l'autre. Mais tous les mordus de technologies s'accordent pour dire qu'il verra le jour, sous une forme ou une autre. Le concept a été dénommé pour la première fois dans "Snow Crash", un roman de 1992 de l’écrivain de science-fiction, Neal Stephenson, où le personnage principal, Hiro Protagonist, se meut grâce à des lunettes et un casque entre la réalité physique et un univers généré par ordinateur.

Le terme se retrouve aussi dans "Ready Player One" d'Ernest Cline, un récit de science-fiction datant de 2011, centré sur un jeune homme qui fuit un triste destin en se réfugiant dans un monde virtuel nommé Oasis. Mais si la fiction doit nous servir de guide, elle annonce des lendemains funestes, parce que ces deux métavers baignent dans une ambiance dystopique.

Le métavers, une économie complète

Une définition plus neutre et plus précise du métavers nous est apportée par Matthew Ball, un capital-risqueur américain. Il a écrit, l'an dernier, une série d'articles influents sur ce qu'il faut entendre par "métavers". Il le ramasse en quelques traits essentiels: le métavers est constant (il ne s'arrête jamais), synchrone pour tout le monde et illimité en nombre d'utilisateurs. Il se présente par ailleurs comme une économie complète, où le contenu et les possessions – qui sont créées par un vaste éventail d'utilisateurs-contributeurs – peuvent être échangés à travers différents mondes. Pour Matthew Ball, cet univers n'est ni plus ni moins que le successeur de l'internet mobile.

Il existe déjà toutes sortes d'exemples de ces espaces digitaux. Et s'ils ne constituent encore que des formes embryonnaires du grand métavers du futur, leur popularité ne cesse de croître. The Sandbox en est une, et est basée, tout comme Decentraland, sur la blockchain. Le jeu Fortnite, de l'entreprise Epic, compte plus de 300 millions de joueurs dans le monde, et s'est enrichi, depuis son lancement en 2017, de fonctionnalités plus sociales, non ludiques. De nombreux concerts, dont ceux d'Ariana Grande, ont eu lieu dans le monde 3D. Une marque de mode comme Balenciaga y lance des collections digitales. Roblox, la plateforme où des jeunes développent et s’adonnent à des jeux 3D, a vu sa valeur bondir à plus de 50 milliards de dollars à la suite de la pandémie. Le monde virtuel Second Life, qui n'est pas un jeu mais un lieu de rencontre, existe déjà depuis 20 ans et affiche à présent une superficie comparable à celle de Los Angeles. Un million d’utilisateurs s’y rencontrent régulièrement.

Pour Nicolas Vereecke, un investisseur bruxellois de la firme de private equity Bitkraft, spécialisée dans les cryptomonnaies et les jeux, Axie Infinity est le phénomène le plus intéressant. C'est un environnement virtuel de fabrication vietnamienne qui permet aux gens de gagner de l'argent simplement en jouant un jeu blockchain de type Pokémon. "Il est particulièrement populaire aux Philippines, où des dizaines de milliers de personnes en retirent davantage de revenus que le salaire minimum. Il montre ainsi que des mondes virtuels peuvent constituer une économie où des gens gagnent leur vie. Aujourd'hui, des personnes de pays en voie de développement ont le choix entre, par exemple, conduire un taxi ou jouer un jeu dans ce monde virtuel. Certains choisissent cette seconde possibilité. Qui leur permet de payer leur loyer."

Une promesse, une inconnue

Le métavers reste cependant largement au stade de la promesse dont le contenu pratique et technologique est tout sauf clair. Pour l'heure, le choix de ce terme s'explique en réalité surtout par la volonté de rassembler une grande diversité de développements technologiques émergeant simultanément sous un seul dénominateur qui parle à l'imagination.

"Le terme métavers tente de relier de nombreuses évolutions intéressantes: la réalité augmentée, la réalité virtuelle, les jeux, les cryptomonnaies et j'en passe." Ben Evans Analyste tech

Tout comme, dans les années 1980, il était difficile de prévoir que les premiers GSM et connexions internet allaient conduire aux petites danses TikTok, "meme stocks" et pass sanitaires. "Tels les meilleurs 'buzzwords', le terme métavers tente de relier de nombreuses évolutions intéressantes – en l'occurrence: la réalité augmentée, la réalité virtuelle, les jeux, les cryptomonnaies et j'en passe", écrit l’analyste tech, Ben Evans, sur son blog.

Ben Evans se remémore les années 1990, lorsque les mots clés large bande, télé interactive, multimédia, hypertexte… ont été réunis en un seul concept sous l'expression ronflante et, aujourd'hui, tombée dans l'oubli, "les autoroutes de l'information". Mais la vision sous-jacente était bel et bien pertinente: elle a annoncé le monde où tous les gens seraient connectés les uns aux autres partout dans le monde… même si certaines routes n'ont mené nulle part. "Aujourd'hui, écrit Ben Evans, le métavers relie à nouveau un tas de mots, dont certains sont plus vrais que d'autres et qui se confondront ou non dans le futur. En fait, cela peut signifier tout ce que vous voulez que cela signifie."

"Pour moi, le métavers correspond au moment où nous estimons que notre identité digitale est plus importante que la vraie vie." Nicolas Vereecke Investisseur de la firme de private equity Bitkraft, spécialisée dans les cryptomonnaies et les jeux

Transition graduelle

"Pour moi, explique Nicolas Vereecke, le métavers correspond au moment où, et cela peut varier selon les personnes, nous estimons que notre identité digitale est plus importante que la vraie vie. Le moment où vous prenez conscience que vous en retirez plus de satisfaction. Pour certains membres de la génération du baby-boom, cela n'arrivera peut-être jamais, mais pour de bons nombreux jeunes, une grande partie de leur vie se joue déjà en ligne." Autrement dit: la transition vers le métavers sera graduelle. Et l'on pourrait même avancer que, pour un jeune teenager, il est déjà la réalité. Dès à présent, nos smartphones nous plongent mentalement pendant une grande partie de la journée dans un autre environnement que le monde physique.

Reste à savoir qui va construire ce métavers? Le web avait promis à ses débuts qu'il serait ouvert, mais a fini par être archidominé par une poignée d'entreprises californiennes. Le même débat resurgit à présent pour le métavers. Face aux géants technologiques tels que Meta et Microsoft qui développent leur métavers, une approche plus citoyenne plaide pour une ouverture et une décentralisation radicales, où aucune organisation ne pourrait se proclamer le seul et unique métavers.

Un concept clé est en jeu à cet égard: l'interopérabilité. De véritables tunnels doivent permettre de voyager d'un univers digital à l'autre. "Vous devriez ainsi pouvoir emmener partout votre avatar éminemment personnel sous sa forme NFT (inviolable). Afin de pouvoir, par exemple, donner rendez-vous à vos amis pour regarder un match dans le stade virtuel du FC Barcelone dans un environnement et ensuite, avec le même avatar, aller vous promener dans New York", explique Yan Ketelers de l'entreprise anversoise Venly, spécialisée en NFT. "Même si cette interopérabilité sera sans doute difficile à mettre en place, en pratique, parce que les parties sont si nombreuses à vouloir capitaliser là-dessus."

Cette image idéale du métavers s'inscrit dans une évolution, également intitulée Web3. Dans un premier temps, le web regroupait des pages d'informations statiques. Ensuite sont arrivées l'interactivité, avec les réseaux sociaux, et les plateformes, dont toute la valeur découle des données de leurs utilisateurs. Le cryptomonde espère que le Web3 sera la prochaine étape: un système décentralisé qui n'est pas géré par quelques entreprises, mais où les individus détiennent le pouvoir sur le contenu qu'ils créent et possèdent.

"Outre le fait que le métavers est une technologie extrêmement addictive et qu'elle encouragera donc les gens à se détacher de la réalité, je crains que les utilisateurs devront communiquer davantage de données personnelles." Frances Haugen Ex-salariée de Facebook, lanceuse d'alerte

Données personnelles

Zuckerberg annonce que Meta veut contribuer au métavers, et non pas en contrôler l'accès. Mais l'entreprise ne nous a pas habitués à un tel désintéressement. De surcroît, pour faire advenir la version du métavers dont Zuckerberg nous a déjà donné un avant-goût, il lui faudra bien plus de données personnelles qu'actuellement. "Outre le fait que cette technologie est extrêmement addictive et qu'elle encouragera donc les gens à se détacher de la réalité qui nous entoure, je crains aussi que les utilisateurs se sentiront encore plus contraints à communiquer davantage de données personnelles", déclarait Frances Haugen cette semaine.

Le métavers n'arrivera donc pas à maturité avant longtemps. Comme l'expert en technologie, Nicholas Carr, l'écrit: "Celui qui a participé un jour à un appel Zoom saccadé comprend d'emblée la masse de travail qu'il faudra encore avant que nous puissions nous plonger entièrement dans un univers digital idéal. Pour y arriver, de nouveaux standards et protocoles technologiques devront être instaurés. Si les 'gamers' y sont déjà habitués, le grand public n'aime pas porter trop longtemps des lunettes VR." Et, pour les consommateurs, il n'existe pas encore de lunettes de réalité augmentée de bonne qualité, faute de puissance de calcul suffisante.

Noël en famille, à Shangaï et Paris

Ceux qui y croient perçoivent cependant très clairement l'avenir. "Il verra, selon Nicolas Vereecke, la convergence d'avancées en matière de technologie et de propriété digitale via la blockchain, ce qui permettra à chacun de construire un morceau du monde virtuel et d'en être propriétaire. Cela ressemblera aux scénarios comme celui de 'Ready Player One'. Les contraintes disparaissent. Imaginez les possibilités pour quelqu'un qui, dans la vraie vie, est cloué dans un fauteuil roulant. Il pourra ainsi vivre dans un monde virtuel sans restrictions. Ou quelqu'un qui, à l'école, a du mal à trouver des amis qui partagent ses centres d'intérêt, mais qui les rencontre dans un espace virtuel. Ces possibilités verront le jour. Et il ne manquera pas de raisons de vouloir passer beaucoup de temps dans ces environnements. Pourquoi pas une fête de Noël dans le métavers si les membres de votre famille sont dispersés aux quatre coins du monde? C'est inscrit dans les étoiles."

De nouveaux emplois seront imaginés, souligne Sébastien Borget. "Des courtiers immobiliers, architectes, créateurs de mode, artistes, gamers professionnels, coachs auront leurs versions virtuelles. L'économie digitale recèle un potentiel gigantesque."

"Nous avons exploré chaque centimètre de cette planète, en dehors peut-être des océans. La prochaine phase est le métavers, dans lequel nous pourrons sonder les vraies limites de notre imagination." Sébastien Borget Cofondateur de The Sandbox