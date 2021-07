Dave Camp (Mozilla): "Google s'intéresse maintenant à la vie privée. Nous le faisons depuis 20 ans"

En tant que directeur technique (CTO) de Mozilla, Dave Camp est responsable du développement de Firefox, le navigateur au renard qui a vu Google et son navigateur Chrome écraser la concurrence. Pour ce fan de heavy metal, la protection de la vie privée des utilisateurs est devenu un argument de poids. Mozilla lance cette semaine un VPN (Virtual Private Network) en Belgique pour garantir l'anonymat de ses utilisateurs belges. Entretien avec l'un des pionniers d'internet.

Vous êtes le numéro 3 d’une entreprise technologique qui a une vision très différente des géants de la tech. Comment peut-on résumer la philosophie de Mozilla?

Depuis 20 ans, notre focus principal, c'est la protection de la vie privée sur internet. On veut donner accès à la partie fun, intéressante et appréciable d’internet en minimisant les inconvénients potentiels. L’un des moyens de faire ça, c’est par exemple d’offrir un VPN à nos utilisateurs. Nous l’avons testé aux États-Unis et ailleurs, et aujourd’hui nous le rendons disponible en Belgique.

La plupart des gens ne savent pas ce qu’est un VPN. Comme l’expliqueriez-vous en termes simples?

Sur internet, il faut être très prudent et savoir à qui vous pouvez faire confiance. Quand vous êtes en public, vous ne le réalisez peut-être pas, mais les gens qui vous offrent le wifi comme un bar ou un coworking, vous devez leur faire une confiance absolue. En plus de cela, vous devez faire confiance à toutes les personnes présentes sur le réseau. Idem pour le fournisseur d’internet qui alimente l’endroit. Un VPN va réduire à une seule le nombre de personnes à qui vous devez faire confiance. Nous avons dans nos principes fondateurs de ne pas traquer les gens ou revendre les données de nos utilisateurs. Un VPN vous permet de restreindre le nombre d’infos que vous partagez sur vous quand vous vous connectez et vous ne devrez plus faire confiance à des centaines de personnes que vous ne connaissez pas.

Pourquoi le lancer ici en Belgique et maintenant?

C’est très simple, parce que la Belgique nous l’a demandé. Nous avons reçu un nombre incroyable de demandes venant de Belgique sur la liste d’attente. En Europe, les gens sont vraiment préoccupés par leur vie privée, ce qui n’est pas forcément le cas ailleurs. Nous sommes dans un moment où les gens commencent à ressortir de chez eux à travailler à l’extérieur et donc utiliser des réseaux publics ou non sécurisés, c’set là que l’usage d’un VPN prend tout son sens.

Vous pensez que tout le monde devrait utiliser ce type de protection pour surfer ? Cela veut-il dire que votre navigateur Firefox ne protège pas suffisamment ses utilisateurs?

Nous recommandons à tout le monde d’utiliser un VPN, effectivement. C’est surtout important lorsque vous êtes à l’extérieur. Au plus il y a de gens sur le même réseau que vous, au plus il y a de risques pour vous. Firefox fait un gros travail pour protéger ses utilisateurs des menaces d’internet. Même si vous êtes un utilisateur de Firefox, il y a certaines informations comme le lieu de connexion qui ne peut pas être protégé sauf avec un VPN.

Ce type d’outils est aussi utilisé par des organisations criminelles et terroristes pour opérer de façon cachée. Comment faire pour trouver un équilibre entre vie privée et sécurité?

Ce sont des questions délicates. Nous nous occupons de garantir la meilleure sécurité pour nos utilisateurs. Pour le reste, je ne suis pas la personne habilitée à vous répondre sur cette question.

Pourtant Firefox que vous dirigez a fait du respect de la vie privée un argument marketing pour se distinguer d’un navigateur comme Chrome…

Depuis 20 ans, Mozilla travaille à créer cette confiance entre l’utilisateur et son navigateur. Mozilla est une fondation sans but lucratif ce qui écarte d’entrée les hypothèses malveillantes et commerciales de notre part. Et oui, la confiance est un bon argument pour choisir un navigateur par rapport à un autre.

Quel est le rôle d’un navigateur en 2021?

Un navigateur joue le rôle d’intermédiaire entre vous et le monde d’internet. Il doit vous comprendre et vous aider à accéder à ce que vous cherchez. Mais nous voulons que le navigateur soit plus qu’un simple agent de liaison, il doit vous éviter les parties sombres et peu recommandables d’internet et vous garder en sécurité.

Est-ce que le respect de la vie privée de vos utilisateurs peut vous permettre de concurrencer Chrome qui possède plus de 60% du marché ?

Mozilla est une entreprise en qui les gens peuvent avoir confiance et c’est très important pour notre capacité à être concurrentiel face aux autres navigateurs. Nous sommes ravis de voir que Google a commencé à s’intéresser à la protection de la vie privée et aux désavantages de la publicité en ligne. En ce qui nous concerne, nous le faisons depuis 20 ans.

Êtes-vous capable de concurrencer Google et son navigateur?

Si nous continuons à créer des produits utiles et bien pensé et que nous continuons à être une entreprise de confiance avec qui les gens ont envie de travailler, nous aurons une croissance de notre nombre d’utilisateurs.