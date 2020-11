De nouvelles plateformes d'investissements frauduleuses actives sur le marché belge

La FSMA a connaissance de nouvelles fausses publicités et de sites web qui font référence aux projets et formations suivants: Bitcoin Era (www.bitcoinera.com et www.bitcoinera.app) et Ethereum Code. Elle déconseille vivement de donner suite aux offres de services financiers émanant des nouvelles plateformes de trading suivantes: 365capitalmarkets, Bright Finance, Markets Pilot, MottoFX, MyCoinBanking, OnlineMarketShare, OTPFX, Profits Trade, Solid Invest, Synergy Capitals, TradersChain et Uptos.