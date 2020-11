Déjà des billes dans 36 start-ups pour le Seeder Fund

"Depuis nos débuts, nous nous focalisons uniquement sur les entreprises spécialisées dans le digital qui en sont à leur tout début", explique David Van Thiegem, le cofondateur et responsable du fonds bruxellois. " On soutient des start-ups avec un chiffre d’affaires allant jusqu’à 50.000 euros par mois . Mais on accepte aussi celles qui n’ont pas encore la moindre activité commerciale", assure-t-il. L’accompagnement a pour but de soutenir uniquement les premiers pas. De la bonne idée de base jusqu’à la série A.

Éviter les dilutions

Au total, depuis son lancement, le fonds a rejoint le capital de 36 start-ups qui ont déjà levé pour un total de 23 millions d’euros. "En général, nous intégrons les entreprises via un prêt convertible de 100.000 euros. N ous suivons ensuite lors des nouveaux tours de table afin de garder plus ou moins notre part dans l’entreprise. Pour Keyrock, par exemple (qui a annoncé début novembre une nouvelle levée de fonds de 4,3 millions d’euros, NDLR), nous avons déjà participé à trois levées", explique le responsable du fonds géré par 4 personnes.

Concrètement, le fonds a déjà injecté un peu plus de 7,5 millions d’euros. En 2018, Seeder Fund expliquait dans nos colonnes vouloir investir dans cinquante projets en cinq ans. "Nous n’y serons pas tout à fait, mais nous serons assez proches de cet objectif. Il nous reste 10 mois avant cette échéance et nous devrions d’ici là avoir encore investi dans 7 -8 projets supplémentaires", avance le patron.

Passage à la vitesse supérieure

Les prochains investissements devraient toutefois être légèrement différents de ceux opérés jusqu’ici. "Notre ambition est toujours de sortir au plus tard en 2026. Comme l’investissement portera sur une durée un peu plus courte, on vise désormais des projets un peu plus avancés. En contrepartie, notre investissement de base est plus conséquent", assure David Van Thiegem..