Deliveroo vise une capitalisation de près de 9 milliards de livres

La date de l'introduction en bourse de Deliveroo n'est pas encore fixée. Mais la société annonce déjà qu'elle vise un prix d'introduction entre 3,90 et 4,60 livres.

La plateforme britannique de livraison alimentaire Deliveroo a fixé le prix de son introduction en bourse. Via l'une des IPO les plus attendues du moment, elle vise une capitalisation boursière allant jusqu'à 8,8 milliards de livres (hors option de surallocation).

Dans un communiqué publié ce lundi, elle fixe le prix d'introduction entre 3,90 et 4,60 livres. L'opération, grâce à laquelle le groupe espère lever un milliard de livres, sera composée d'actions existantes et nouvelles, avec une possible option de surallocation de 10%.