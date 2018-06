Démission du patron d'Intel après une liaison au sein de l'entreprise

Boris Krzanich, marié et père de deux enfants, a donc démissionné après ces révélations. Une enquête est en cours et elle est menée par des conseils interne et externe.

Intel cherche un nouveau patron

Intel a précisé que le conseil d'administration cherchait déjà un remplaçant permanent en interne et en externe et qu'il engagerait un chasseur de têtes pour l'assister.

Le groupe "profite" aussi de l'envoi de son communiqué de crise pour glisser au passage que le climat des affaires est au beaux fixe. Le chiffre d'affaires et le bénéfice du deuxième trimestre sont ainsi attendus à un niveau plus élevé que prévu. Le géant américain des semi-conducteurs a précisé qu'il anticipait un chiffre d'affaires trimestriel d'environ 16,9 milliards de dollars (14,58 milliards d'euros) et un bénéfice ajusté d'environ 99 cents par action. Les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 16,29 milliards et un bénéfice par action ajusté de 85 cents.