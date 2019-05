Des Belges se lancent dans la crypto

Les cryptomonnaies aiment souvent se présenter comme une prochaine alternative aux moyens de paiement actuels. Si les avantages existent, la monnaie 2.0 a toutefois encore besoin de quelques développements pour être accessible et sécurisée en cas de mauvaises manipulations. Il y a toujours la solution de secours, écrire la clef de la cryptomonnaie sur un bout de papier. Plutôt archaïque comme façon de faire, c’est pourtant actuellement l’un des backups les plus répandus. Face à ce manque d’outils pour pouvoir parfaitement gérer son argent, trois Belges ont décidé de lancer Argent, un portefeuille virtuel pour les cryptomonnaies.

"L’objectif est de rendre l’utilisation de cryptomonnaies extrêmement simple et accessible à tous", explique Itamar Lesuisse, l’un des trois fondateurs belges installés à Londres. Suivi de son compte, transaction, conversion vers d’autres devises, l’app se veut la plus complète possible. "Le focus est mis sur la sécurité. Aujourd’hui, une personne qui se fait voler sa clé privée, aura perdu tous ses fonds. On a donc créé une application qui permet une sécurité et expérience similaire à celle d’une banque mais qui laisse à l’utilisateur le contrôle total de ses fonds", détaille encore le patron.