Des Bic aux Porsche, l'as de la matière est wallon

Le stylo Bic, quoi de plus basique , serait-on tenté de penser. Pourtant rien n'est moins vrai . En atteste ceci: si vous deviez tracer une ligne jusqu'à ce que ledit stylo s'arrête d'écrire, vous vous retrouveriez deux kilomètres plus loin.

En cause? Une technologie de pointe dans le traitement des surfaces qui permet à la discrète bille de tête de faire des miracles. L'invention n'est pas neuve; elle date des années 1930 et fut popularisée par le baron Bich après acquisition du brevet dans les années 1950 à son inventeur, le Hongrois László Biró. Mais il n'empêche, la recherche d'améliorations est constante.

La célèbre entreprise française homonyme est donc sans cesse à l’affût de ce qui se fait de mieux de par le monde. Et parfois, ce mieux, eh bien, il est… wallon . En effet, la société liégeoise Ionics , active dans la galvanoplastie et le traitement plasma, pourra bientôt s'enorgueillir d'une contribution à la performance des célèbres Bic. "On a signé, la production est lancée", sourit Luc Langer, CEO d'Ionics.

De quoi venir compléter une liste de clients déjà bien fournie , puisqu'Ionics travaille, via l'équipementier allemand Continental , pour Porsche et Volkswagen au niveau des connecteurs des ABS, de même que pour la Sonaca , le coutelier allemand Zwilling , le fabricant d'ustensiles de cuisine belge Allinox ou encore le groupe Fiskars ( Iittala, Royal Copenhagen, Wedgwood …).

Pionnier mondial

Bien, mais peut mieux faire . D'autant que la galvanisation est une technologie éprouvée, avec ses bientôt 200 ans d'histoire. Alors, le spécialiste liégeois a récemment décidé de se lancer dans un domaine plus novateur: l'implantation ionique . Qui, à la différence de la galvanoplastie, "permet de changer les propriétés de la matière", évoque Luc Langer. "Prenez une poêle Tefal comme on la connaît tous. Elle est équipée d'un revêtement antidérapant efficace, certes, mais qui s'accompagne d'une faible résistance aux griffes. Ici, avec l'ionisation, l'on peut désormais travailler sur les deux tableaux en même temps. Même chose pour les écrans de smartphone résistants aux griffes, mais alors pas 100% antireflets.".

Bien soutenu

Une opération qui présente un coût certain. Pour soutenir l'effort, Ionics vient de recevoir un soutien de deux millions d'euros du fonds d'investissement Invest for Jobs, qui rejoint le capital et poursuit ainsi son développement dans des sociétés présentant de solides perspectives de développement et de création d’emplois en Belgique.