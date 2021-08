Des capteurs belges révolutionnaires récoltent 14 millions d’euros

Les capteurs de la start-up flamande Spectricity sont uniques au monde. Ce sont des équipements de détection hyper-spectrale qui perçoivent des détails non détectables à l’œil nu. Ces capteurs sont capables de mesurer le rythme cardiaque, la quantité d’oxygène dans votre sang ou le taux d’hydratation de la peau. On peut les utiliser pour déterminer les produits cosmétiques les plus adaptés à une peau, aider au diagnostic de mélanome ou encore déterminer l’état de fraicheur des aliments.