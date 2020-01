Des incinérateurs belges construits en Inde

Après des projets en Chine, en Australie, au Moyen-Orient et au Royaume-Uni, Keppel Seghers se concentre désormais sur l’important marché indien des déchets. L’entreprise belgo-singapourienne est spécialisée dans la construction d’usines de traitement des eaux usées et des déchets, et a décroché un contrat pour construire deux installations dans l’état indien du Gujarat, qui brûleront des déchets et récupéreront l’énergie pour produire de l’électricité.