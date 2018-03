Des robots derrière les fourneaux

Dispute 4.0

"L’automatisation s’est développée dans les usines depuis très longtemps, mais la technologie est encore peu présente dans les cuisines" , note David Zito, le cofondateur et directeur général de Miso Robotics , la jeune start-up qui a conçu Flippy. " Pour les robots, travailler avec de la nourriture est difficile car les formes et les couleurs changent au cours de la prépara tion" , poursuit l’entrepreneur.

Robin n’est pas le seul robot déjà en service. À San Francisco, la start-up Cafe X a ouvert en début d’année un café dans lequel les baristas ont été remplacés par le bras mécanique Robin . Une fois la boisson commandée depuis une application mobile, celui-ci se met en action. Il saisit un gobelet, le place sous une machine café professionnelle, puis le récupère et le remue légèrement. Robin peut préparer 3 cafés en seulement 40 secondes. Et il adresse un petit signe de la main pour remercier ses clients.

À Mountain View, dans la Silicon Valley, la start-up Zume a automatisé la fabrication de ses pizzas. Sur une chaîne, un premier robot verse la sauce tomate, qui est ensuite étalée par un deuxième robot. Deux employés déposent fromage et garniture. Et en bout de chaîne, un troisième robot récupère la pizza et l’insère dans le four.