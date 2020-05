Des robots en "assistants médicaux"

Déjà très présents dans les maisons de repos et de soins, les robots de Zorabots apportent de l’aide au personnel soignant dans le cadre du Covid-19.

Avec 83% de croissance sur les quatre premiers mois de l’année en cours ­– dont l’essentiel sur le seul mois d’avril –, Fabrice Goffin s’excuserait presque de l’insolente santé de Zorabots. Dès la mi-mars, avec le début des mesures de confinement et la fermeture au public des maisons de soins et de repos, la firme ostendaise qui équipe et rend intelligents des petits robots de services domestiques, a prêté ses James, Zora et autre Cruzr à bon nombre de maisons de repos. Ces petites machines plus ou moins humanoïdes permettaient aux pensionnaires de garder un contact visuel avec leurs proches.

"Ils appellent les pensionnaires des maisons de repos par leur prénom. Cela contribue à les faire mieux accepter." Fabrice Goffin CEO de Zorabots

"James est équipé de caméras, de micros et d’un écran. Nous les avons programmés pour passer des communications vidéo totalement sans contact. Par rapport à une tablette ou un smartphone que l’on se transmet de main en main, c’est évidemment beaucoup plus sécurisant pour les pensionnaires et le personnel", fait remarquer Fabrice Goffin, le CEO de Zorabots.

Assister le personnel médical

Cruzr fait partie de la dernière génération des robots de la firme. Il sera présent à l’accueil de l’hôpital universitaire d’Anvers pour aiguiller les patients, dans le cadre d’une expérimentation sur l’apport de la robotique dans les missions de santé. Outre ses fonctions de base, Cruzr a été doté de nouvelles fonctionnalités dans le cadre de la crise sanitaire. Des nouveautés en termes de communication pour orienter les personnes et leur donner les bonnes informations, mais aussi pour veiller à la sécurité des personnes. Sa caméra embarquée devient thermique pour évaluer la température des personnes qu’il rencontre. Il peut également détecter le port du masque et compter le nombre de personnes présentes en fonction de l’espace disponible et ainsi faire respecter les règles de distanciation.

Mais au sein même de l'hôpital, dans les services, Cruzr pourra aussi analyser des situations pour prévenir des accidents (une personne qui risque de tomber de son lit, par exemple), effectuer des surveillances de nuit, prendre certains paramètres auprès des patients et prévenir le personnel en cas d’irrégularités, effectuer certaines tâches administratives en soutien du personnel, comme remplir certains questionnaires avec le patient.

Mascotte

Dans les maisons de soins où les petits robots étaient en prêt, le taux de conversion en achat est marquant. "Il faut faire tomber les barrières de la peur de la machine, notamment pour l’emploi. Mais très vite, le personnel est conquis parce qu’il peut se décharger de tâches répétitives notamment", affirme Goffin. "Mais surtout, il est beaucoup mieux accepté par les clients qu’un humain!"

Zorabots exporte l’essentiel de sa production et de nombreuses commandes arrivent de France, d’Espagne, mais aussi des États-Unis.

Avec leur look de jouet futuriste, entre mini-C3Po et R2D2, Cruzr, James ou Zora peuvent se permettre une "impertinence" qui ne passerait pas venant d’un humain. "Ils appellent les pensionnaires des maisons de repos par leur prénom. Cela contribue à les faire mieux accepter."

Dotés de fonctionnalités spéciales Covid, Cruzr et ses potes séduisent à l’international. Les Nations Unies en ont acquis 5 pour équiper des hôpitaux à Kigali, au Rwanda. Et d’autres pays africains étudient de très près la solution. Zorabots exporte l’essentiel de sa production ("nul n’est prophète en son pays…", regrette Goffin) et de nombreuses commandes arrivent de France, d’Espagne, mais aussi des États-Unis.

"Windows de la robotique"

Depuis 2013, Fabrice Goffin et Tommy Deblieck importent les petits robots, fabriqués par Softbank au Japon ou Ubitec et Saisun en Chine, qu’ils rendent intelligents par un logiciel multiplateforme qui peut très facilement s’adapter à différents types de robots et d’architectures.

L’intelligence des robots repose sur un logiciel entièrement développé par Zorabots. Avec la faculté de pouvoir s’adapter à différents types de robots, quels que soient son producteur et son utilisation. "C’est un peu le 'windows' de la robotique", ose Goffin. "Notre logiciel pourra opérer un robot domestique relativement simple, mais aussi un appareillage industriel plus complexe."

Zorabots explore aussi de nouveaux marchés en matière de programmation robotique. Particulièrement le secteur automobile. L’entreprise, qui affiche un chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros pour 2019 est en discussion avec les principaux constructeurs pour concevoir un langage standardisé pour la programmation des véhicules. Dans le cadre de l’automatisation des voitures, cela représente un très gros enjeu pour la société qui emploie 50 personnes à Ostende.