Deux Apple Watch, deux iPad, mais pas encore d’iPhone 12 chez Apple

Pour sa traditionnelle conférence de rentrée, Apple s'est focalisée sur les services, qui sont au coeur de sa stratégie de croissance , en dévoilant mardi un nouveau dispositif virtuel de remise en forme baptisé Apple Fitness + et un bouquet nommé Appel One regroupant tous services par abonnements.

Le groupe californien a également présenté une Apple Watch Series 6 capable de mesurer la saturation du sang en oxygène dont le prix a été fixé à 399 dollars, et une Apple Watch SE à 279 dollars. Elles peuvent être précommandées à partir de ce mardi et seront disponibles vendredi.

Un nouveau service d'abonnement

Apple a annoncé le lancement d'un nouvel abonnement, intitulé Apple One. Le forfait Apple One, qui coûtera 15 dollars par mois pour un forfait individuel et 20 pour un forfait familial, comprendra la télévision, la musique et les jeux. Apple propose également un forfait à 30 dollars par mois avec de l'information le service de remise en forme et une capacité de stockage étendue.