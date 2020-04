Dividende maintenu chez Barco qui retire ses prévisions 2020

Comme beaucoup d’autres avant lui et malgré le fait que ses prévisions formulées en février dernier tenaient déjà compte de la chute de l’activité économique en Chine, Barco a décidé de retirer ses prévisions pour l’ensemble de 2020 . Celles-ci tablaient, rappelons-le, sur une progression du chiffre d’affaires de 6% ("mid+single digit") et sur une amélioration de la marge Ebitda vers 15%.

Ventes inférieures aux attentes

Mais, il s’attend d’ores et déjà à ce que le deuxième trimestre soit plus faible que le premier engendrant une baisse des revenus entre 10 et 15% environ pour le premier semestre.