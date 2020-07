Dogstudio, la touche namuroise de Tomorrowland

Quatrième semaine de juillet. En temps normal, ça sent bon le festival. Ce week-end, c’était normalement au tour de Tomorrowland de faire vibrer la foule. Mais cette année, la plaine du Schorre sera vide. Malgré la pandémie, les organisateurs du festival électro ne resteront toutefois pas les bras ballants durant tout le weekend.

Il y aura bien un Tomorrowland. Version virtuelle. Mais forcément, rendre la magie du rendez-vous sur un écran bleu s’annonce complexe. Il faut dire qu’au fil du temps, les décors et scènes sont devenus aussi importants que le son qui sort des murs de baffles.

Habillage et streaming

Afin de rendre l’évènement 2.0 le plus vivant possible, le festival a décidé de recruter les artistes de Dogstudio, l’agence numérique désormais aussi connue à Namur que sur une bonne partie de la planète.

"Les captations des sets ont été déjà faites. Notre rôle est de les mettre en scène dans un habillage spécifique, reproduisant un festival avec plusieurs scènes et d’assurer que le streaming fonctionne bien ", explique Henry Daubrez, le CEO de Dogstudio.

Bon feeling et timing très serré

Un peu plus de soixante jours pour créer un univers numérique et s’assurer qu’il sera visible partout dans le monde, cela doit faire pousser des ailes . Cela pourrait aussi méchamment écorcher l’image "premium" de la boîte en cas de flop. Le risque est toutefois mesuré selon le CEO.

"On ne remplacera pas l’atmosphère du festival. Mais cela permet d’offrir quelque chose malgré les conditions."

"Nous savons de quoi nous sommes capables. C’était beaucoup de boulot mais il y a eu directement un bon feeling avec l’équipe de Tomorrowland . Puis, l’ambition n’est pas de faire aussi bien qu’une version classique. On ne remplacera pas l’atmosphère du festival. Mais cela permet d’offrir quelque chose malgré les conditions", relativise Henry Daubrez qui est habitué aux contrats prestigieux et aux coups de pression.

Dans les cartons des projets déjà réalisés par Dogstudio, il y a notamment des collaborations avec Microsoft, le New York Times, Adobe et Le Musée des Sciences et de L’industrie de Chicago.