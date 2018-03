Dropbox décolle de 45% pour sa grande première à Wall Street

Le premier échange de titres Dropbox s'est effectué à 29 dollars , soit 38% de plus que le prix de 21 dollars par action qu'avait fixé l'entreprise jeudi soir, valorisant le groupe à 12,67 milliards de dollars (10,26 milliards d'euros). Vers 16H50, l'action du spécialiste du partage et du stockage de données sur internet s'échangeait à 30,50 dollars, en hausse de 45%.

De bon augure pour Spotify

Cette entrée en Bourse est de bon augure pour Spotify, valorisé quelque 19 milliards de dollars . Le numéro un mondial de la musique en streaming a annoncé la semaine dernière que sa cotation à la Bourse de New York débuterait le 3 avril, à la suite du dépôt en février d'une demande d'introduction en Bourse directe auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine.

"Un marché très concurrentiel"

"Dropbox entre en Bourse au bon moment. Son parcours est attractif et justifie son besoin de financement et la dynamique de marché est bonne", explique Josh Lerner, professeur à la Harvard Business School. "Mais en même temps, l'environnement est également très concurrentiel." Dropbox, à l'origine un service gratuit de partage et de stockage de photos, de musique et d'autres gros fichiers, est en concurrence avec des géants comme Google, Microsoft et Amazon.com et avec le spécialiste du stockage en ligne Box.