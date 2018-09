Du mobilier design à partir de déchets en plastique

Le Parlement européen a approuvé jeudi une résolution invitant la Commission et les Etats membres à en faire davantage pour produire et utiliser les plastiques de manière responsable et durable. L’industrie devrait commencer à prendre des mesures pour faire en sorte que tous les emballages plastiques soient réutilisables ou recyclables dans des conditions économiquement efficaces d’ici 2030, selon ce texte porté par l’eurodéputé Mark Demesmaeker (N-VA), qui a précisé qu’il ne s’agissait pas "d’un plaidoyer contre le plastique".

Le recyclage et la mise au point de plastiques innovants étaient par ailleurs au centre des premiers "Belgian Pastics Days" organisés par la fédération sectorielle essenscia, où l’imprimante 3D géante de The One Project a été exhibée. Essenscia a créé au début de l’année une division, PolyMatters, dédiée aux plastiques. Dirigée par Saskia Walraedt, celle-ci a succédé à Federplast, structure coupole entre essenscia et Agoria.