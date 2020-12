Le groupe informatique ESAS racheté par le français Circet

Les événements s'accélèrent pour le groupe informatique ESAS. La semaine dernière, il mettait la main sur la société néerlandaise NKM qui conçoit, installe et gère des réseaux haut débit. En parallèle, les actionnaires d'ESAS - la société d'investissement Buysse & Partners (57%) et le management (43%) - discutaient en toute discrétion avec le groupe français Circet.

Ce dernier, leader du marché européen des services de télécommunications est présent en France, en Espagne, au Royaume-Uni, en Irlande et en Allemagne. Il restait toutefois absent du Benelux, problème qui sera résolu avec l'acquisition d'ESAS et de NKM. Cette acquisition lui permettra, au passage, d'atteindre les 2 milliards de chiffre d'affaires.

La direction reste aux commandes pour le Benelux

Quant à Buysse & Partners , qui avait repris ESAS il y a quatre ans, il sortira du capital avec une substantielle plus-value. La direction d'ESAS restera aux commandes des activités Benelux du groupe français, les plus connues étant l' installation de décodeurs pour des groupes télécoms tels que Telenet et Proximus.

ESAS entretient et installe également des réseaux coaxiaux et à fibre optique pour les grands opérateurs. Et il a développé ses activités dans les services IoT (Internet of Things) via, entre autres, le placement de compteurs électriques intelligents chez les particuliers ou la gestion d'appareils connectés à Internet pour les entreprises.