"EVS a 60 millions de cash, notamment pour des acquisitions"...

Le nouveau patron d’EVS, Serge Van Herck, veut voir la pépite liégeoise renouer avec la croissance. Et pourquoi pas via des acquisitions.

Ancien patron et actionnaire de Newtec, société active dans les transmissions par satellite, le Gantois Serge Van Herck (50 ans) a pris les rênes d’EVS en janvier. Cet ingénieur civil, passé aussi par Belgacom, Eutelsat et Accenture, a notamment pour mission de faire renouer l’entreprise liégeoise spécialisée dans les technologies de production vidéo en direct avec la croissance.

On vous connaît peu dans le sud du pays. Qu’est-ce qui vous a attiré chez EVS, ce fleuron wallon?

Justement, le fait que c’est un fleuron technologique belge, avec un rayonnement international, 22 bureaux dans le monde et coté en Bourse.

Il faudrait plus d’EVS en Wallonie?

Je ne fais pas de différence. EVS est un exemple pour la Wallonie, mais aussi pour la Flandre. Il n’y pas beaucoup de sociétés comme elle, non seulement en Wallonie, mais aussi dans tout le pays.

"EVS est un exemple pour la Wallonie, mais aussi pour la Flandre" Serge Van Herck CEO d'EVS

Fleuron, certes, mais qui tarde à retrouver une réelle croissance…

C’est mon ambition. Certes, les revenus ont baissé l’an dernier, mais notre situation financière n’est pas mauvaise. Notre profitabilité reste bonne avec 23 millions d’Ebit sur 103 millions de chiffre d’affaires, un endettement assez faible, puisque notre bâtiment sera remboursé fin 2020, et pas mal de cash, puisque nous avons 60 millions dans nos caisses.

Que faites-vous de cet argent dans un contexte de taux bas?

Rémunérer nos actionnaires, investir dans la R&D et racheter nos propres actions. Nous venons de passer le cap des 3%. D’ici la fin de l’année, on bouclera ce programme de 10 millions. Ce qui montre que nous avons confiance dans sa pérennité.

"D’ici la fin de l’année, on bouclera un programme de rachat d'actions de 10 millions d'eiros. Ce qui montre que nous avons confiance dans sa pérennité de l'entreprise" Serge Van Herck CEO d'EVS

Vous êtes confiant au point d’investir une partie de cet argent dans des acquisitions?

Effectivement. On a toujours des dossiers sur la table. C’est une des tâches de notre responsable de la stratégie, Benoît Quirynen, de scanner le marché en permanence. On cherche des sociétés complémentaires à nos activités.

À l’inverse, votre prédécesseur par intérim, Pierre De Muelenaere expliquait dans ces colonnes qu’EVS était techniquement opéable, faisant allusion à la montée du canadien Evertz dans le capital…

Toutes les sociétés cotées sont opéables! Quant à Evertz, il a vendu ses parts fin 2019.

Il y a eu des remous chez EVS à la suite des tensions entre l’ex-CEO Muriel De Lathouwer et Pierre De Muelenaere, alors président du CA puis CEO par intérim. Qu’en pensez-vous?

Je ne connais pas Muriel De Lathouwer et je n’ai pas à faire de commentaire sur sa relation avec Pierre De Muelenaere, mais je vois quand même que certaines initiatives qu’elle a mises en place étaient les bonnes, comme l’adaptation de nos produits à l’IP (la télévision via internet), des solutions basées sur l’intelligence artificielle et la transformation de l’équipe R&D vers une organisation agile et non plus en silos.

Vous n’allez donc pas changer de stratégie?

Non. Ce que l’on doit faire, c’est que chaque département et chaque personne soient alignés avec cette stratégie, ce qui n’a pas toujours été le cas.

Malgré tout, vous avez mis en place un projet baptisé PlayForward. De quoi s’agit-il?

C’est une réflexion sur le futur d’EVS. Nous avons accordé nos violons avec 35 collègues du monde entier pour bien visualiser notre futur et nos ambitions. Il s’agit, entre autres, de vendre des solutions globales, des "workflows" complets, plutôt que des produits individuels. On veut donc élargir notre portefeuille en développant nos propres produits à nous, mais aussi intégrer des produits de partenaires, après les avoir certifiés.

"Les grands événements sportifs sont surtout l’occasion de faire connaître nos innovations au monde entier" Serge Van Herck CEO d'EVS

Concrètement, cela donne quoi?

Pour produire un événement sportif, EVS permet la gestion d’une partie du workflow. Dans le futur, on veut aider nos clients à leur offrir une gestion plus complète de ce worklow. Je prends l’exemple du stockage des images. Quand un client, une chaîne de télé par exemple, fait une production, il stocke ses images sur nos serveurs. Ce sont des serveurs pour le live, le direct. Mais quand il a besoin d’images plus anciennes, datant de plusieurs années, on ne peut pas répondre à sa demande. Il y a des solutions sur le marché que nous voulons intégrer dans nos propres solutions. Soit en développant des partenariats, soit, comme je l’ai dit, en procédant à des acquisitions.

D’autres exemples?

Il y a Overcam, une de nos solutions basée sur de l’intelligence artificielle, qui aide nos clients à automatiser certaines caméras, ce qui leur permet de réduire le coût opérationnel. C’est particulièrement adapté pour des plus petites productions. Nous utilisons aussi l’intelligence artificielle pour détecter la ligne de hors-jeu dans les matchs de football. Cette application fait partie de Xeebra, notre système d’aide à l’arbitrage (VAR) pour des sports comme le football, le cyclisme, le rugby, etc.

Les clients sont-ils prêts à investir? Cela fait longtemps qu’EVS observe que, pressées par la baisse du marché publicitaire et les Gafa, les chaînes de télévision tardent à renouveler leur matériel…

C’est vrai, la transition vers la 4K (l’ultra HD), par exemple, se fait moins rapidement que prévu. Beaucoup n’ont pas l’infrastructure de distribution pour le signal en 4K, que ce soit chez les câblos ou les telcos. Je suis cependant assez optimiste pour le futur.

Vous pointez la situation économique en Asie, aggravée par le coronavirus. EVS est-elle touchée?

On a une forte activité en Asie. Dans les bonnes années, on y fait presque 30% de notre chiffre d’affaires. Mais 2019 fut une de nos pires années avec moins de 20%. Il y a des tensions commerciales entre la Chine et les USA, entre la Chine et le Japon, alors que la situation politique à Hong-Kong reste instable. Tout ceci est, de fait, aggravé par le coronavirus qui affecte l’activité économique. On y a des fournisseurs de composants électroniques et de châssis de serveurs, mais heureusement nous avons assez de stocks. Nous suivons cependant la situation de très près.

"On a toujours des dossiers sur la table. On cherche des sociétés complémentaires à nos activités" Serge Van Herck CEO d'EVS

Et le Brexit?

Nous n’avons pas de fournisseur là-bas, mais des clients et un concurrent. Ce n’est pas un gros marché, mais ce sont quand même quelques millions par an. C’est gênant, car nos clients pourraient privilégier une solution locale moins coûteuse pour éviter des droits de douane.

L’absence de gouvernement vous affecte-t-elle?

Cela ne nous touche pas immédiatement car nous avons la plupart de nos activités à l’étranger. Mais à long terme, ce n’est pas bon car le monde ne s’arrête pas de tourner. Il y a des politiques à mener, des décisions à prendre, je pense à la problématique du coût élevé du travail.

2020 est une année de grands événements sportifs avec l’Euro de football et les Jeux olympiques. C’est tout profit pour EVS?

Notre carnet de commandes pour ces événements est d’un peu plus de 12 millions, ils sont sécurisés depuis l’été dernier et sont du même ordre de grandeur qu’il y a deux ans lors de la Coupe du monde. Mais c’est surtout l’occasion de faire connaître nos innovations au monde entier.