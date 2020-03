EVS annule son dividende et révise ses prévisions

On devait s’y attendre après l’annonce des reports de l’ Euro 2020 de football et des Jeux Olympiques de Tokyo . EVS , le spécialiste des technologies vidéos pour les productions en direct a annoncé ce mercredi matin que, compte tenu de la pandémie de coronavirus ses prévisions initiales de chiffre d’affaires de 100 à 120 millions d’euros en 2020 ne seront pas atteintes.

Plus de prévisions pour 2020

La société liégeoise dont une partie des installations sont partiellement fermées rappelle que son carnet de commandes à la fin 2019 comprenait 12,3 millions d’euros de commandes de location de grands événements à reconnaître en 2020. Il convient de noter que ces événements sont reportés et non pas annulés souligne EVS. "Les développements de produits déjà réalisés seront alors réutilisés et les revenus prévus seront en principe reportés de 2020 à 2021" précise-t-elle dans un communiqué.