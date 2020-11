EVS attend 2021 avec impatience

" Nous continuons à voir l'impact de la pandémie sur nos clients . Les prestataires de services en direct ayant moins d'événements à produire , ils ont vu leurs revenus et leurs rentrées de liquidité chuter, ce qui a entraîné des besoins de recapitalisation pour certains d'entre eux et des investissements retardés ou annulés", commente le CEO Serge Van Herck, passant en revue les activités du 3 e trimestre.

Productions à distance

Néanmoins, le numéro un mondial de la technologie vidéo en direct observe chez ses clients une accélération des productions à distance pour réduire leurs coûts et garantir le respect des directives sanitaires. EVS dit ainsi offrir plusieurs options pour faciliter ces productions à distance et à domicile, ce qui se traduit par la commande de certaines de ses solutions telles que l’outil LSM-VIA.

Navigation à vue

EVS attend donc 2021 avec impatience, lorsque se disputeront les grands événements reportés de 2020 – Euro de football et Jeux olympiques. Ces reports devraient repousser les revenus liés pour EVS de 2020 à 2021. Pour rappel, fin 2019, le carnet de commandes estimait à 12,3 millions d'euros l'impact comptable de ces grands événements en 2020.

EVS a déjà 17,1 millions de commandes à facturer en 2021 et au-delà, soit une hausse de 10 %.

Et si on fait abstraction de ces compétitions, EVS a déjà 17,1 millions d'euros de commandes à facturer en 2021 et au-delà, soit une hausse de 10 % par rapport à la même période l'année dernière.