EVS baisse ses charges et confirme ses pronostics

Grâce notamment à une diminution de ses charges d’expoitation, la société technologique liégeoise a vu sa marge opérationnelle améliorée. D’importantes commandes reçues depuis juillet l’incitent à un certain optimisme. La nomination d’un CEO est confirmée avant la fin de l’année.

EVS a vu son chiffre d’affaires baisser de 6,9% à 41 millions d’euros à l’issue du premier semestre. Si on exclut les grands événements sportifs (année paire 2019 en est dépourvue), le chiffre d’affaires de la société liégeoise spécialisée dans les technologies de production vidéo en direct a augmenté de 12%.

Ces revenus ont été influencés, selon EVS, par des taux de change favorables et par le regain de forme du marché des cars de régie TV qui a crû 40,5 % par rapport à 2018, soutenu par le passage à la UHD.

Réduction de personnel

Par contre le résultat net s’effondre de 65,2% à 3,7 millions d'euros . Il est vrai qu’il y a un an il avait été favorablement influencé par la déduction fiscale pour revenu d’innovations (6,6 millions). Sans ces éléments exceptionnels, le bénéfice net a augmenté de 7,1%.

Carnet de commandes en hausse

Au vu de son carnet de commandes, EVS se montre plutôt optimiste pour la seconde partie de l’année . Au 30 juin dernier, la prise de commandes était en hausse de 19% soit 22,5 millions d'euros à comptabiliser en chiffre d'affaires en 2019. D'autant que depuis sont venues s’ajouter de nouvelles commandes, soit 11,3 millions d'euros pour les grands événements sportifs mondiaux de l'été 2020 (JO, Euro de football…) et 8 millions de dollars pour la mise à niveau des outils de production de NEP, qui seront livrées à partir de septembre 2019 jusque début 2020.

EVS confirme donc l'objectif de chiffre d'affaires, compris entre 100 et 120 millions d'euros, grâce à un second semestre plus solide. Il s’attend à une amélioration de la prévision des charges opérationnelles avec des dépenses stables attendues pour l'ensemble de l'année 2019. La nomination d'un nouveau CEO reste prévue d'ici la fin de l'année, après le long intérim du président du conseil d'administration Pierre De Muelenaere.